اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط رياح على القاهرة الكبرى

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجة البحرى ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة علي الوجه البحري ومدن القناة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 6 درجة، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 9 درجة.