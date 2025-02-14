اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي بالقاهرة.. صور

اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيانها الختامي، أن المؤتمر شهد مناقشات ثرية أسهمت في تبادل الرؤى والأفكار بين خبراء الضمان الاجتماعي من مختلف الدول المشاركة.

كما شددت الهيئة على أن الابتكار لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لمواجهة التحديات وتحقيق الكفاءة والعدالة في أنظمة الضمان الاجتماعي.

وأوضحت أن القيادة الرشيدة، والابتكار المستدام، والوعي بأهمية العنصر البشري هي الركائز الأساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يؤثر على حياة الملايين.

كما أبرز المؤتمر أهمية التقاء الخبراء والمختصين من مختلف الدول، حيث أتاح فرصة فريدة لمشاركة الأفكار وطرح حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي عالميًا.

وفي ختام الفعاليات، وجّه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على دعمه لهذا الحدث الهام، كما ثمّن جهود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الإيسا" وكافة المشاركين، من سفراء وممثلي الدول والمنظمات والهيئات ووسائل الإعلام، على مساهماتهم في إنجاح المؤتمر.

من جانبه، أكد مارسيلو أبي راميا، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الإيسا"، أن سر نجاح أي عمل مؤسسي يكمن في الإيمان بالمبادئ والالتزام بها، إلى جانب تبادل الأفكار ومشاركة المعرفة.

وأعرب عن امتنانه للمشاركات الفعالة التي شهدها المؤتمر، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على مواطني دول العالم.