الأرصاد تحذر من عودة الشبورة المائية بداية من غد السبت

أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، عن عودة تأثر البلاد بداية من غدا السبت 15-2-2025 ، بظهور شبورة مائية في الصباح الباكر وتصبح أحيانا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد الجوية ، إلى أن الشبورة من الظواهر الجوية التى تؤثر على الحركة على الطرق ومن هنا تأتى أهمية توخى الحذر والقيادة بهدوء في الأماكن والطرق الزراعية كثيفة الشبورة .

ويشير اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.