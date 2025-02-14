محافظ القليوبية يتابع تنفيذ خطة الرصف الشاملة بمدن شبرا الخيمة والقناطر وقليوب

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا مع مسئولي شركة المقاولون العرب لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة التي تشهدها مدن شبرا الخيمة والقناطر وقليوب.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الرصف، التي تُعد من أهم عوامل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

كما وجه المحافظ بتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع استشاري المشروعات لضمان تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن خطة الرصف الشاملة التي يتم تنفيذها حالياً في مدن المحافظة، تشمل رصف الطرق الرئيسية والداخلية، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء على تنفيذ أعمال الرصف في الشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الإنترلوك، بالإضافة إلى رصف الطرق بالأسفلت، مما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين المظهر الجمالي للمدن.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المحافظ عن ثقته في قدرة شركة المقاولون العرب على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة، مؤكداً أن المحافظة ستواصل متابعة تنفيذ خطة الرصف بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها في تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

واكد المحافظ أن مشروعات الرصف تأتي على رأس أولوياتنا لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ولن ندخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات، ونعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ خطة الرصف ونتابع بشكل دوري تنفيذ المشروعات لضمان الانتهاء من المشروع في اسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة.