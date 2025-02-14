17 فبراير.. «حازم حاسم جدًا» في ضيافة أهالي أسيوط

تقدم فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، العرض المسرحي «حازم حاسم جدًا» على مسرح قصر ثقافة أسيوط، وذلك في الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، ضمن خطة مشروع مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة المخرج محمد الشرقاوي.

المسرحية من بطولة الفنانين، عمرو عبد العزيز، حسن عبد الفتاح، رضا إدريس، إسلام عبد الشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم، ممدوح حنفي، محمد هلالي، وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون، وبمشاركة فناني فرقة الإسكندرية، والعمل من تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي.

ويقام العرض تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والمخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح.