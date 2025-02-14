سكب على نفسه بنزين.. كواليس إضرام عامل النيران بجسده بكرداسة

تجري جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات حول إصابة عامل أضرم النيران في جسده داخل شقته بمنطقة كرداسة، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية له، إذ تبين من خل التقرير الطبي احتراق أجزاء من جسده تبلغ حوالى 50%، كما استمعت إلى إفادات أهلية المجني عليه أنه هو من أضرم النيران في نفسه لمروره بأزمة نفسية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

عامل يحرق نفسة بكرداسة

البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول عامل مصاب بحروق متعددة المستشفى المركزى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن "محمود.ع." 39 عامًا، عامل في كافتيريا، أضرم النار في نفسه باستخدام جركن بنزين داخل مسكنه، مما أسفر عن إصابته بحروق في الوجه والبطن والقدمين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.