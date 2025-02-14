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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وكالة الطاقة الذرية: انفجارات بالقرب من محطة تشيرنوبل في أوكرانيا

محطة تشيرنوبل
محطة تشيرنوبل
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رصدها لعدة انفجارات وقعت الليلة الماضية في محيط محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا.

وأكدت الوكالة في بيان رسمي أنها قامت بقياس مستويات الإشعاع في المنطقة، حيث أظهرت القياسات بقاء مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية دون تسجيل أي ارتفاع يشكل تهديدًا للسلامة العامة.

وفي الوقت نفسه، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع الوضع عن كثب، مشددة على ضرورة الحفاظ على أمن المنشآت النووية في المنطقة وحمايتها من أي تهديدات.

من جانب آخر، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تصريحات يوم الخميس، إنه يجب أن يكون أي اتفاق سلام في أوكرانيا مستدامًا، مشيرًا إلى أهمية مشاركة أوكرانيا في جميع المحادثات المتعلقة بمستقبلها السياسي والأمني.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية انفجارات محطة تشيرنوبل أوكرانيا