ألقت بنفسها من الخامس.. تفاصيل مصرع سيدة سقطت من علو بالمنيرة الغربية

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا في مصرع سيدة ألقت بنفسها من الطابق الخامس بعقار بمنطقة المنيرة الغربية، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانها للتأكد من خلو الواقعة من أي شبهة جنائية وتمهيدا للتصريح بدفنها.

كما استمعت إلى أهلية المجني عليها الذين أقروا أنها هي مَن ألقت بنفسها لمعاناتها من أزمة نفسية واكتئاب حاد، كما أفاد شهود العيان من سكان المنطقة والعقار أنهم تفاجاؤا بسيدة تسقط من أعلى العقار، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث.

سيدة تلقي بنفسها من الطابق الخامس

البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط سيدة جثة هامدة من أعلى عقار بمنطقة المنيرة الغربية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وبصحبتها سيارة إسعاف إلى الموقع المشار إليه، وتبين من خلال الفحص أن الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة على الفور إثر سقوطها من الطابق الخامس، وكشفت التحريات الأولية أن السيدة كانت تُعاني من اضطرابات نفسية واكتئاب شديد، مما دفعها لإلقاء نفسها.

جرى نقل جثمان الضحية إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.