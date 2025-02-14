الأهلي يحتفل بكأس العالم للأندية في الدير البحري بالأقصر.. اليوم

ينظم النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية.

وكانت النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية وصلت مصر يوم الثلاثاء الماضي، وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي.

وقام مسئولو الأهلي بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية في الأهرامات والمتحف المصري الكبير بجانب التقاط لاعبي الفريق الصور مع كأس العالم للأندية باستاد التتش، على أن يُقام الحدث الأساسي والأهم الليلة بالأقصر وسط حضور العديد من الشخصيات الكبرى ورموز الرياضة المصرية والعالمية الذين وجه لهم الأهلي لحضور هذا الحدث.

أهم الحضور في احتفالية الأهلي

وأبرز الشخصيات التي وجه لها مسئولو النادي الأهلي الدعوة، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسي النادي السابقين، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذي اعتذر عن عدم حضور الحفل بسبب ارتباطاته.