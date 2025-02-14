"الزراعة" تستعرض جهود مصر في دعم الأشقاء بدول الجنوب خلال اجتماعات "الإيفاد" بروما

شارك المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجلسة الخاصة بتعاون دول الجنوب والتعاون الثلاثي، خلال فاعليات اليوم الأخير لاجتماعات الدورة الثامنة والأربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الإيفاد” بالعاصمة الإيطالية روما.

وأشار “الصياد” في مداخلته إلى التجربة المصرية في هذا الخصوص والتي ارتكزت منذ البداية على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين دول الجنوب مستفيدة بالبنية التحتية وخبرات الجانب المصري على مدار العقود، حيث قامت مصر بتعزيز التعاون مع الدول من خلال استضافة أعداد كبيرة من المتدربين ومبعوثي الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية لتدريبها على مختلف الأنشطة الزراعية في برامج تدريبية بمدد زمنية مختلفة منها ما هو لمدة أسبوعين إلى 6 أشهر، وذلك بالمركز المصري الدولي بوزارة الزراعة.

وأضاف أن المشروعات التي قام الإيفاد بتمويلها وتنفيذها في مصر خلال الفترة السابقة كان لها الأثر الإيجابي على مساعدة مصر في هذا الخصوص وبرام اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع المراكز البحثية في مصر لتدريب صغار المزارعين في المناطق النائية والهشة في محافظات مصر المختلفة.

كما أشار إلى أن مصر حديثًا قامت بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون ونقل المعلومات الزراعية مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وردًا على سؤال حول رؤية مصر في تعزيز التعاون بين دول الجنوب في مجال التنمية الريفية المستدامة، اقترح “الصياد” بأهمية إنشاء خطة متكاملة تتضمن المتابعة الدورية على أن يقوم الإيفاد بتوفير التمويل اللازم لها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية على استعداد للتعاون مع الإيفاد في هذا الأمر، وفي نهاية المداخلة قدم الصياد الشكر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد” على ما يقدمه من جهود لدعم الدول الأعضاء.

ويذكر أن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة شارك في الدورة الثامنة والأربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة ١٢-١٣ فبراير الجاري، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

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