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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ضبط خلايا إرهابية تخطط لتفجير محطة قطارات في روسيا

الأمن الروسي
الأمن الروسي
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قتل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) عناصر خلية "إرهابية" مفترضة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لتفجير محطة قطارات في روسيا.

وأكد الجهاز أنهم جزء من "منظمة إرهابية دولية" وحاولوا تصنيع متفجرات للقيام بالهجوم، ثم الفرار إلى الشرق الأوسط بعد تنفيذه.

وأعلن "إف إس بي" أن المهاجمين كانوا يخططون لاستهداف محطة قطارات في بسكوف بأوامر من منظمة إرهابية خارج روسيا. وأوضح البيان أن الإرهابيين قاوموا قوات الأمن، ما دفعها للرد بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتلهم.

الحادث يأتي قبيل الذكرى السنوية لمجزرة موسكو في مارس الماضي، التي نفذها مسلحون وأعلن "داعش" مسؤوليته عنها.

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