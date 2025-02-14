ضبط خلايا إرهابية تخطط لتفجير محطة قطارات في روسيا

قتل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) عناصر خلية "إرهابية" مفترضة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لتفجير محطة قطارات في روسيا.

وأكد الجهاز أنهم جزء من "منظمة إرهابية دولية" وحاولوا تصنيع متفجرات للقيام بالهجوم، ثم الفرار إلى الشرق الأوسط بعد تنفيذه.

وأعلن "إف إس بي" أن المهاجمين كانوا يخططون لاستهداف محطة قطارات في بسكوف بأوامر من منظمة إرهابية خارج روسيا. وأوضح البيان أن الإرهابيين قاوموا قوات الأمن، ما دفعها للرد بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتلهم.

الحادث يأتي قبيل الذكرى السنوية لمجزرة موسكو في مارس الماضي، التي نفذها مسلحون وأعلن "داعش" مسؤوليته عنها.