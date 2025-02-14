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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا جوارجيوس يرسم شمامسة جدد بمطاي

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ترأس الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، قداس ثالث أيام صوم يونان بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمحلة الكبرى.

وخلال القداس الإلهي، قام بتدشين مجموعة من أواني المذبح الجديدة، بالإضافة إلى بعض الأيقونات، وسط أجواء روحية مملوءة بالفرح، كما شارك في الصلاة كهنة الكنيسة وجموع الشعب الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المناسبة المباركة.

في سياق آخر، ترأس الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي، قداس اليوم الثالث من صوم نينوى في كنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي بقرية الكفور التابعة للإيبارشية، كما رسم ٢٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، و ٣ آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى صوم يونان شمامسة القداس