الإمارات تؤكد التزامها بتقديم الدعم الإنساني للسودان

أكدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، التزام بلادها المستمر بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يواجهها.

وشددت الوزيرة على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى السودان، حيث يعاني من أوضاع صعبة غير مسبوقة.

وفي إطار هذا الالتزام، ترتقب الساعات القادمة انطلاق المؤتمر الإنساني لدعم الشعب السوداني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي تنظمه دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها الأفريقيين.

وخلال هذا المؤتمر، ستعلن الإمارات عن تقديم مساعدات إغاثية جديدة تصل إلى 200 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات إلى السودان إلى 600 مليون دولار منذ تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.

ويسعى المؤتمر إلى التركيز على تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى السودان من دون شروط، بالإضافة إلى تأمين ممرات آمنة للمنظمات الإنسانية كي تتمكن من أداء عملها الإغاثي في هذا السياق.