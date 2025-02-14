الرئيس الفرنسي: نثمن الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين ونؤيد استمرار بقائهم على أرضهم

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لوزير الخارجية المصري، أنه يثمن الجهود المصرية الحثيثة لدعم الفلسطينيين وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم فرنسا لبقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وكان بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري أكد للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في غزة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي عقد في باريس.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن الرؤية المصرية تهدف إلى تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.