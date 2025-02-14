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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية للرئيس الفرنسي: مصر بصدد بلورة تصور شامل لمساعدة الفلسطينيين بغزة

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
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أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في غزة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن الرؤية المصرية تهدف إلى تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير بأعمال الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي عقد في باريس.

فيما أكد الرئيس الفرنسي ماكرون لوزير الخارجية، أنه يثمن الجهود المصرية الحثيثة لدعم الفلسطينيين وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم فرنسا لبقاء الفلسطينيين على أرضهم.

 

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