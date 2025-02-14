وزير الري: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا.. صور

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد.
وصرح سويلم، بأنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، وذلك لمتابعة حالة القنطرة واتخاذ أى قرارات بشأنها، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء المرحلة الأولى من الصيانات الدورية اللازمة لعدد 30 بوابة علوية من بوابات القنطرة، وكذا معالجة فواصل كوبرى القنطرة، ورفع كفاءة الطريق أعلى القنطرة.
وعقب ذلك تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة المرحلة الثانية، والتى تتضمن صيانة عدد (١٦) بوابة علوية بالقنطرة، وعدد (٢) بوابة علوية احتياطية، وعدد (٢) ونش موازنات، وصيانة ماكينات الديزل، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة، وصيانة أعمدة الإنارة أعلى القنطرة، حيث نهو الأعمال بنسبة تنفيذ ١٠٠%.
ومن المقرر البدء قريباً فى "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا، حيث تم عمل دراسة استشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ، وتم طرح عملية إستكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناءً على مخرجات الدراسة الاستشارية وجارٍ إسناد الأعمال.
جدير بالذكر أن قناطر إدفينا تضم عدد (٤٦) فتحة بعرض (٨) أمتار لكل فتحة، ويعلوها طريق بعرض (٩) أمتار، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض (١٢) مترا وطول (٨٠) مترا.