وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان ندوة تثقيفية حول الوعي ومواجهة الفكر المتطرف

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء أ.ح أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري، فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشرة تحت شعار "زيادة الوعى وكيفية مواجهة الفكر المتطرف".

وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية.

وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدا ندوة تثقيفية حول الوعي ومواجهة الفكر المتطرف

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية مثل هذه الندوات في تنمية الوعى الوطنى لدى الشباب.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالدور المحورى الذى تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري فى ربط الأجيال الجديدة بتاريخ الوطن وإنجازاته، والوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز المفاهيم الوطنية من خلال التعاون المستمر مع القوات المسلحة والجهات المعنية.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية هذه الندوة التثقيفية التى تأتى وفقاً لاستراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بالمستوى الفنى والثقافى للنشء والشباب باعتبارهم وقود المستقبل الواعد فى بناء الجمهورية الجديدة .

ضرورة التكاتف والتماسك بين كافة مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصرى

ولفت محافظ أسوان إلى ضرورة التكاتف والتماسك بين كافة مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصرى، وفى مقدمتها الشباب والنشء لتعريفهم بحقائق الأمور بشفافية كاملة لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.

وأشار محافظ أسوان إلى أن قضية الوعى تعتبر من أهم القضايا التى تعمل الدولة المصرية على زيادتها لدى أبناء الوطن من خلال تنظيم الندوات التثقيفية .

وأوضح المحافظ أن الشعب المصرى كان دائماً خط الدفاع الأول أمام جميع المحاولات التى تستهدف الدولة لتظل أرض الكنانة آمنة ومستقرة بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية وتكاتف شعبها الذى يعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .

فيما تم تقديم مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والاستعراضية والشعرية .

وفى نهاية فعاليات الندوة تبادل وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الدروع ، كما تم تكريم أسر الشهداء وذوى الهمم، فضلاً عن عدد من النماذج الوطنية المتميزة.

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