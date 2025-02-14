الكرملين: العلاقات بين روسيا والسعودية في أعلى مستوياتها

أكد دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في حديثه للقناة "الأولى" الروسية، أن العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية تشهد مستويات مرتفعة.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمضى ساعات طويلة في محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم مناقشة العديد من القضايا العالمية.

وأضاف أن بوتين يتمتع بعلاقات متميزة مع الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بالتعاون البناء بين البلدين في عدة مجالات.

وفيما يخص اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، أوضح بيسكوف أن ترامب أعرب عن تقديره لقيادة المملكة العربية السعودية كدولة شريكة.

وكان الرئيس الأمريكي قد ذكر الرياض كمكان محتمل لعقد لقاء مع بوتين، وهو ما أضاف مزيدًا من الاهتمام إلى التعاون بين روسيا والمملكة.

وقال بيسكوف: "المملكة العربية السعودية هي دولة نعمل معها بشكل بناء في مجالات متعددة، ويعد هذا التعاون خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية".