أسعار الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

الجمعة 14/فبراير/2025 - 09:39 ص

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم تغييرات ملحوظة، حيث بلغ سعر عيار 24، وهو الذهب الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، 4737 جنيهًا للبيع و4714 جنيهًا للشراء. أما عيار 22، فقد سجل 4342 جنيهًا للبيع و4321 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لـ عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر، فقد سجل 4145 جنيهًا للبيع من طرف التجار و4125 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18، 3553 جنيهًا للبيع و3536 جنيهًا للشراء.

أما الأعيرة الأقل انتشارًا، فقد سجل عيار 14 سعر 2763 جنيهًا للبيع و2750 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12، وهو الأقل نقاءً بين الأعيرة المتداولة، 2369 جنيهًا للبيع و2357 جنيهًا للشراء.

على مستوى السبائك الذهبية، بلغ سعر الأونصة الذهبية، التي تزن 31.1 جرامًا من الذهب الخالص، 147,342 جنيهًا للبيع و146,631 جنيهًا للشراء. كما بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، 33,160 جنيهًا للبيع و33,000 جنيه للشراء.

أما على الصعيد العالمي، فقد بلغ سعر الأونصة بالدولار حوالي 2933.92 دولارًا.