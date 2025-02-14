طلب التحريات في مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالعمرانية

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة بمنطقة العمرانية ، وكلفت المباحث باستعجال التحريات اللازمة حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث لمعرفة هوية الجاني.

كما صرحت بدفن جثة الشاب عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أقروا أن سيارة مسرعة صدمته دون التأكد من أرقام لوحاتها المعدنية.

سيارة مسرعة تصدم شخص بالعمرانية

البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، بمصرع شاب صدمته سيارة في منطقة العمرانية، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين مصرع مصطفى.م 23 عاما، إثر حادث تصادم سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.