24 فبراير.. الكنيسة تبدأ الصوم الكبير استعدادًا لعيد القيامة

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صومها الكبير، يوم الاثنين الموافق 24 فبراير الجارى، وفقًا للتقويم الميلادي، ويعد الصوم الكبير أطول فترات الصوم في الكنيسة الأرثوذكسية.

يتضمن هذا الصوم ثلاثة أصوام رئيسية، الأربعين المقدسة التي تقع في منتصف الصوم، ويسبقها أسبوع تمهيدي يُعد استعدادًا للأربعين المقدسة أو تعويضًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الصوم، يلي ذلك أسبوع الآلام.

وقسمت الكنيسة الصوم الكبير إلى سبعة أسابيع، يبدأ كل منها يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد، كما خصصت الكنيسة قراءات خاصة لكل أسبوع ترتبط ببعضها البعض، وتشكل موضوعًا عامًا يتمحور حوله الصوم الكبير، وهو "القبول بالتائبين".

وتدعو الكنيسة أبناءها إلى التأمل في معاني التوبة، استعدادًا لعيد القيامة المجيد، وتشمل القراءات تأملات في حياة الأنبياء والقديسين، بالإضافة إلى التركيز على مفاهيم الرحمة والغفران.