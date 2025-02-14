بتحريض من والدها.. تفاصيل واقعة خطف سيدة لطفلة بالحوامدية

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات مع سيدة قامت بمحاولة خطف طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من والدتها بتحريض من والد الطفلة وشقيقه لمساومتها على التنازل عن قضايا بمنطقة الحوامدية، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إرجاع الطفلة لوالدتها، وذلك بعدما اطلعت على تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، والتي بينت خطف سيدة منتقبة لطفلة من أمام منزلها، واستمعت إلى إفادات شهود العيان الذين أقروا أن السيدة الخاطفة قريبة والد الطفلة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سيدة منتقبة تخطف طفلة من والدتها بالحوامدية

البداية كانت ببلاغ تلقاه رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية من سيدة عن اختفاء ابنتها حنان. ف، البالغة من العمر 4 سنوات، أثناء لهوها أمام منزلها بمنطقة الحوامدية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، أن سيدة منقبة اختطفت الطفلة ولاذت بالفرار.

ومن خلال التحريات، تم التعرف على هوية الخاطفة، وتبيّن أنها تدعى ندا ف.، 22 عامًا، وهي قريبة والد الطفلة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بتنفيذ الجريمة بتحريض من والد الطفلة فارس. ع، 40 عامًا، وشقيقه محمد ع.، 30 عامًا، اعترف الأب بأنه خطط لاختطاف ابنته بهدف الضغط على والدتها وإجبارها على التنازل عن القضايا التي رفعتها ضده عقب الطلاق.

وتم تسليم الطفلة إلى والدتها بعد تأمينها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.