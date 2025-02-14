طبيب يوضح أسباب "سنام الأرملة" وطرق العلاج

أوضح الدكتور دينيس سيرغييف جراح التجميل وأخصائي زراعة الشعر أسباب سنام الأرملة وطرق علاجها وفقا لما نشرته مجلة d gazeta.ru.

وأشار إلى أن “سنام الأرملة” هو حالة تتراكم فيها الأنسجة الدهنية الزائدة في المنطقة الواقعة بين الرقبة وأعلى الظهر ويعد ظهور سنام الأرملة (الحدبة الدهنية) لدى النساء قد يكون مرتبطا بانقطاع الطمث نتيجة انخفاض مستوى هرمون الاستروجين وإعادة توزيع الأنسجة الدهنية.

أما بالنسبة للرجال فقد تتطور لديهم رواسب الدهون في منطقة الظهر والعنق بسبب ضعف التمثيل الغذائي لهرمون التستوستيرون كما يمكن أن تؤدي إمالة الرأس إلى الأمام كما عند العمل على الكمبيوتر مثلا إلى تغير قوة العضلات واختلال التوازن العضلي وبالتالي ظهور سنام الأرملة وقد يكون العامل الآخر في حدوث رواسب الدهون في منطقة الظهر والعنق هو تغيرات النسيج الضام.

ويقول الطبيب: تتكون في بعض الأحيان كبسولة كثيفة من النسيج الضام حول الرواسب الدهنية ما يجعلها أكثر وضوحا ويصعب تصحيحها ومن بين العوامل الأخرى المسببة لظهور ها هى السمنة والوزن الزائد والاستعداد الوراثي وأمراض الغدد الصماء مثل متلازمة كوشينغ.

وينصح الطبيب قبل البدء بالعلاج بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لتحديد حجم وبنية النسيج الدهني وتحديد وجود أو عدم وجود كبسولة النسيج الضام واستبعاد التكوينات المرضية الأخرى.

كما يشير إلى أن هناك العديد من الطرق لعلاج هذه الحالة بيد أن العملية الجراحية هي التي تعطي نتائج ثابتة وضمانات جمالية وتتضمن العملية الجراحية إما شفط الدهون إذا كانت رخوة وعدم وجود كبسولة النسيج الضام وعند وجود هذه الكبسولة أو النسيج الدهني كثيف وحجمه كبير لا بد من استئصاله جراحيا.