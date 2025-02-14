التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار بالحوامدية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار بمنطقة الحوامدية، بعد التأكد من خلو الواقعة من أي شبهة جنائية، وذلك بعد مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته وهو الاصطدام، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بعامل بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.