قصور الثقافة تواصل فعاليات القافلة الثقافية لفتيات العريش

تتواصل فعاليات القافلة الثقافية الثانية "المرأة والثقافة والإبداع" لليوم الرابع على التوالي بقصر ثقافة العريش، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف تعزيز الوعي الثقافي وتنمية مهارات المرأة والفتيات في شمال سيناء.

شهدت الفعاليات، التي تقام بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، محاضرة تثقيفية بعنوان "آليات الشمول المالي" ألقاها الدكتور الشافعي أحمد موسى، عضو المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المستدامة والرئيس السابق للمركز البحثي التطبيقي بسيناء، تناول خلالها مفهوم الشمول المالي واستراتيجيات التأهيل لسوق العمل، والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى خطوات الحصول على قرض من برنامج "مشروعك" ودور جهاز تنمية المشروعات في دعم المرأة.

كما عقدت محاضرة "دورة خطط لبكرة" ألقاها د. عبد الكريم الشاعر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب البصيرة، تناول خلالها أهمية التخطيط للمستقبل لتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية، موضحًا الفرق بين الأهداف قصيرة وطويلة الأمد، وكيفية وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ.

وقد شهدت الورش الفنية والحرفية المصاحبة للقافلة شهدت تفاعلا كبيرا من المشاركات، حيث تضمنت: ورشة "أشغال المكرمية" بإشراف المدربة شيرين عفيفي، التي شرحت أساسيات هذا الفن وتطبيقاته المختلفة، بدءا من المعلقات إلى الإكسسوارات والملابس.

كما تواصلت ورشة "تصميم الإكسسوارات والحلي" مع المدربة مرفت حامد، وتم خلالها تدريب المشاركات على تصميم وتنفيذ الحلي باستخدام تقنيات حديثة، بهدف المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وفي ورشة "التطريز الفلاحي والسيناوي" بقيادة المدربة إيناس حسين، تعرفت المشاركات على أساسيات التطريز المستوحى من البيئة البدوية، واستكملن العمل على تصميم منتجات فريدة ذات طابع تراثي.

تنفذ القافلة من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإشراف د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

وتختتم القافلة فعالياتها بمعرض فني يضم نتاج الورش الفنية، ويعكس مهارات المشاركات وما تعلمنه من فن وحرف يدوية خلال أيام القافلة.