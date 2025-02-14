نائب ترامب: عقوبات وإجراءات عسكرية محتملة ضد روسيا إذا رفضت اتفاق السلام مع أوكرانيا

قال نائب الرئيس الأمريكي جى دي فانس، أن الولايات المتحدة تسعى لإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده يمكن أن تحقق على طاولة المفاوضات أكثر مما تحققه في ساحة القتال.

وأضاف، أن بلاده تستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو، مشيرًا إلى أن واشنطن قد تلجأ إلى إجراءات عسكرية إذا رفضت روسيا التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

تابع حديثه بشأن مستقبل الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، حيث أوضح أن من السابق لأوانه تحديد ما سيبقى تحت السيطرة الروسية، أو ما يمكن أن يقدمه الغرب من ضمانات أمنية لكييف.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقاء في المدينة الألمانية ميونيخ بين "أشخاص رفيعي المستوى" من موسكو وكييف وواشنطن.

وقال ترامب أن أوكرانيا ستكون شريكًا في أي محادثات تهدف إلى إنهاء النزاع مع روسيا، معربًا عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى إنهاء القتال.

وخلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي، موضحًا أنه يثق بأن بوتين سيخبره إذا لم يكن راغبًا في التوصل إلى تسوية سلمية.

كما شدد الرئيس الأمريكي على أن أوكرانيا ستحظى بدور في أي مفاوضات مستقبلية تهدف إلى إنهاء الحرب، مؤكدًا ضرورة وضع حد لهذا النزاع المستمر.

وأضاف ترامب أنه يسعى لإجراء مناقشات مع كل من روسيا والصين حول تقليص الإنفاق العسكري، في خطوة تهدف إلى الحد من سباق التسلح بين الدول الكبرى.