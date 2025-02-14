صحيفة بوليتيكو: قاض أمريكي يأمر إدارة ‎ترامب بإعادة تمويل برامج المساعدات الخارجية

ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن قاضيًا أمريكيًا أصدر قرارًا يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تمويل برامج المساعدات الخارجية.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت أمرًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف العمل على عشرات المنح التي تمولها الولايات المتحدة.

كما تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمرًا من واشنطن بوقف العمل على عشرات المنح التي تمولها الولايات المتحدة.

وأمر الرئيس الأمريكي بإجراء تحقيق في التمويل الحكومي للمنظمات غير الربحية، قائلا، "إن العديد من المستفيدين من المنح كانوا يتصرفون على نحو يضر بالأمن القومي".

وأعلن ترامب عن قرارات لا رجعة فيها لإصلاح وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، واصفا مستوى الفساد في الوكالة بأنه "غير مسبوق".

وهذا ما خلق حالة من القلق العميق بين المنظمات الإغاثية بشأن قدرتها على الاستمرار في برامج مثل المساعدات الغذائية ومحاربة الأمراض والأوبئة ودعم البرامج التعليمية.