المئات يحيون الليلة الكبيرة لـ مولد «علي الروبي» في الفيوم.. صور

شهد مسجد وحى الروبي بمدينة الفيوم، مساء الخميس، الليلة الكبيرة لـ مولد الشيخ علي الروبي والذى يوافق النصف من شعبان من كل عام.

والمولد شهد زحاما كبيرا بخلاف الأعوام الماضية خاصة وأنه توقف لمدة عامين بسبب وباء كورونا وبعدها لم يكن يتوافد فيه إلا أعداد قليلة ولكن هذا العام حضر الآلاف من مختلف أنحاء المحافظة والبعض حضر من محافظات الصعيد، وقد افترش المواطنون الحصر وأقاموا موائد الطعام وبعض الألعاب والمراجيح وبائعي "الدردرمة" والحلوى، كما قام البعض بتوزيع علب الأرز بلبن وأرغفة اللحوم.

وتعد مدينة الفيوم من أكبر المحافظات احتفاءً بمقامات الأولياء وقد أضفى ذلك على تسمية شوارعها الرئيسية بأسماء أولياء مثل الشيخة "مريم" والشيخ "الصوفى" و"الروبى" و"مرزبان" و"أبوجراب" الذين أخذوا أماكنهم على ترعة بحر يوسف وسجلت حكاياتهم ضربا من التراث الشفاهى الذي توارثته الأجيال فمنهم من له أصل تاريخي ومنهم من ضربت حوله أساطير لها شعائر وطقوس تمثل معتقدا أساسيا فى حياة العامة.

وقد التقينا سيد حسني فرج موجه عام بالتربية والتعليم "بالمعاش" وهو وكيل للطرق الصوفية، مؤكدا أن الاحتفال هذا العام جيد جدا وينقصه فقط فتح ساحة المسجد أمام المحبين لكي يتمتعوا بروعة المولد وقراءة الفاتحة للولي.

وأشار إلى أن الموالد له شق معنوي وهو إدخال البهجة على أبناء المحافظة وشق آخر لتجمع أبناء الطرق الصوفية ومنها الطريقة الرفاعية والشاذلية والبيومية والخليلية والعروسية والمحمدية وغيرها.

وأضاف أن الفيوم بها عدد يقترب من مليون و90 ألف مسجلين فى الطرق الصوفية المختلفة فى المحافظة.

ويقول الدكتور إبراهيم عبد العليم حنفي المتخصص فى التراث الشعبى: إن الفيوم بها العديد من المقامات ولعل أشهرها هو مقام (سيدي علي الروبي) الذى يعد البطل الحقيقي للفيوم، وخاصة المنطقة التي يقع بها فيمثل للمجتمع البطولة والخلاص والعدل ويرجع تاريخ هذا الولي إلى عصر السلطان برقوق والي مصر (حيث تنبـأ الولي للسلطان برقوق أنه سيتولى حكم مصر. لذا أقام له السلطان زاوية خاصة به بجوار منزله فهو السيد علي أحمد السيد الشريف بعد السيد أحمد بن السيد مرسي ابن السيد أبو المجد بن السيد عبد الله بن السيد شافعي بن عبد الله بن محمد المعتصم بن أبي بكر بن السيد إسماعيل بن علي بن أحمد أمير المؤمنين عبد الله المأمون، فهو سلالة العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفى سنة خمس وثمانية وسبعمائة هجرية حيث كان زاهدًا ناسكًا) ([1]).

واضاف "حنفى" أنه نسجت حوله حكايات اقتنعت بها العامة أمنت بها إيمانا كاملا لا يتزعزع منها أنه استطاع أن يمنع البلاء عن المنطقة في الحرب العالمية الثانية سنة خمس وأربعين وتسعمائة ميلادية (1945م) عندما ألقيت قنبلة على مدينة الفيوم، فاستطاع الولي أن يحول مسارها من قلب المدينة إلى قلب ترعة بحر يوسف ليحمي مجتمع من خطرها وعندما زار أهل القاهرة بشرهم بأن الغلاء، والبلاء سيرتفعان بعد شهر وقد تحقق ما قاله، كما تنبأ بموت سلطان علي ابن الأشرف شعبان بعد الغلاء.

وهناك حكاية أخرى عن رد الغائب وهى أن سيدة فقدت طفلها الذي لم يتجاوز ثلاث سوات وظلت تبحث عنه لمدة عام أو أكثر، فزارت الولي وراحت تكرر الزيارات كل عام في مولد الولي السنوي تتوسل إليه، وإذا هي شاخصة ببصرها، أعلى المقام فتجد ابنها يمد يديه إليها فتأخذه بشوق ولهفة، وتدور به حول المقام شاكرة الولي صنيعه، وبعد ذلك راحت تؤدي طقوسه وهي عبارة عن كسوة للمقام وإشعال الشموع وتوزع الأطعمة متمثلة في الفول النابت والأرز بلبن.

وهناك حكاية لحماية المكان من السرقة وهى أن سيدي علي الروبي قيد اللصوص الذين اعتادوا سرقة الماشية من منطقة درب الطباخين، وذلك عندما مروا بمقامه ليلا وجدوا أنفسهم مربوطين بحبال في المقام، يصرخون من الآلام ويستغيثون، فأسرع أهل المنطقة يشاهدون اللصوص، وما لحقهم من عقاب فيشيدون بكرامة الولي الذي يحمي المنطقة من أي سوء أو من شر يقع عليها. لذا صارت الجماعة تقسم به، (وحياة اللي قيد السارق، والحرامي والباغي، الروبي في ظهرك، وحياة البطل...)، كما أنها نسجت أغاني تؤدى عند أداء الطقوس للولي.

وتثير الدهشة ألعاب مثل: إدخال الأسياخ الحديدية من وجوههم وأعناقهم دون أن تنزف منها الدماء، زاعمين أنهم في حالة وجد وسكر مع الله لا يستيقظون منها إلا إذا لامسهم إنسان عندئذ تسيل الدماء منهم لأن أجسادهم تتنبه، لذا يحرص مجموعة من المريدين صنع دائرة بشرية حولهم يمنعون بها اختلاط الجمهور أو الزائرين بهم أثناء أداء الألعاب، ويستمرر الإنشاد الديني الذي يستعرض صفات الأولياء باعتبارهم أطباء ويستدعى المنشد في إنشاده أربعة سلاطين الروبي، إبراهيم الدسوقي، وأحمد البدوي، أبو الحجاج، كي يقفوا بجانب المريدين في أحوالهم ويحلوا ببركاتهم على من حضر مولد رفيقهم في الولاية.

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