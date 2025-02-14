الخارجية الأمريكية: طائرة "روبيو" توجهت إلى قاعدة أندروز بعد تعرضها لمشاكل فنية

قالت وكالة أنباء رويترز نقلًا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الطائرة المتجهة من واشنطن إلى المدينة الألمانية ميونيخ والتي على متنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعرضت لمشكلة ميكانيكية وتعود إلى قاعدة آندروز الجوية.

كان من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن واجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

و قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنظر في الخطة التي ستقدمها البلدان العربية بخصوص غزة وترى ما هو محتواها.

وأضاف: "سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة، وأعتقد أنهم يعملون بحسن نية، ولكن لن نسمح بأي خطة تسمح ببقاء حماس في السلطة".

وتابع حديثه بأن الجنود الأمريكيين لن يقاتلوا حماس، موضحا أن حماس لديها أسلحة ولن يكون الجنود الأمريكيون هم من ينزلون للميدان لقتالها بل إسرائيل.