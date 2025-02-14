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الجمعة 14 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون: خطط ترامب لغزة وجرينلاند تعكس الغموض الاستراتيجي العالمي

ماكرون
ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مخططات ترامب بشأن غزة وجرينلاند أمثلة على حالة غموض استراتيجي شديد يعيشها العالم الآن.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف موحد للرد على الصدمة التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد إيمانويل ماكرون على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الأوروبيون في المناقشات المتعلقة بالأمن الإقليمي، ويجب على أوروبا تطوير قاعدة دفاعية وصناعية وتكنولوجية متكاملة، وأضاف: "أوروبا بحاجة لإبقاء العجز أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال ماكرون خلال حديثه فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو الشخص الوحيد المخول بالتفاوض نيابة عن أوكرانيا في أي محادثات مستقبلية تتعلق بالحرب.

كما حذر الرئيس الفرنسي من أن يكون السلام الذي سيعقد مع أوكرانيا بمثابة "استسلام"، وطرح سؤالا أثناء تصريحاته: "هل بوتين مستعد لوقف إطلاق نار "صادق" و"دائم" مع أوكرانيا ؟". 

ماكرون ترامب غزة جرينلاند