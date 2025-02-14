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الجمعة 14 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون: أوروبا يجب أن ترد على "الصدمة " التي أحدثها ترامب

ماكرون
ماكرون
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف موحد للرد على الصدمة التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما شدد إيمانويل ماكرون على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الأوروبيون في المناقشات المتعلقة بالأمن الإقليمي

وقال ماكرون خلال حديثه فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو الشخص الوحيد المخول بالتفاوض نيابة عن أوكرانيا في أي محادثات مستقبلية تتعلق بالحرب.

وحذر الرئيس الفرنسي من أن يكون السلام الذي سيعقد مع أوكرانيا بمثابة "استسلام"، وطرح سؤالا أثناء تصريحاته: هل بوتين مستعد لوقف إطلاق نار "صادق" و"دائم" مع أوكرانيا ؟. 

ماكرون ترامب الحرب الروسية الاوكرانية