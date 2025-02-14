ترامب: أمريكا والهند ستبنيان مسارا للتجارة مرورا بإسرائيل وإيطاليا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة والهند ستبنيان مسارا للتجارة مرورا بإسرائيل وإيطاليا.

وقال ترامب خلال جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الهند، أن الهند ستنفق مليارات الدولارات على شراء أسلحة أمريكية، كما أن الشراكة بين أمريكا والهند تلعب دورا حاسما بمنطقة المحيطين.

وأضاف: الهند خفضت الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية، وسنعالج العجز التجاري مع الهند عبر مبيعات الأسلحة والنفط والغاز، وإن أمريكا ستكون المزود الرئيسي للهند بالنفط والغاز.

وتابع ترامب حديثة عن تعزيز القوى العسكرية مع الهند، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبيع للهند مقاتلات إف-35 المتطورة.

وفي إطار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والتوصل إلى حل لوقف الصراع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصين يمكنها أن تساعد في إنهاء حرب أوكرانيا، وإنه سيجتمع مع روسيا والصين وأحاول خفض التصعيد.

كما أوضح ترامب إنه من السابق لأوانه القول ما سيحدث في المفاوضات بشأن أوكرانيا.