واشنطن بوست: إسرائيل مستعدة لقصف المنشآت النووية الإيرانية سواء بدعم أمريكي أو من دونه

قالت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إسرائيل تستعد لتنفيذ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، سواء حصلت على دعم من الولايات المتحدة أم لا.

وأعلنت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مصادر مطلعة لها، أن إسرائيل تفكر في توجيه ضربات واسعة هذا العام لمواقع إيران النووية، وذلك لانتهاز ما تعتبره ضعفا إيرانيا نتيجة الضربات التي تعرضت لها مواقع عسكرية في إيران العام الماضي.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي شن ضربات جوية على إيران، فجر يوم 19 إبريل 2024، حيث قصف الطيران الإسرائيلي عدة مواقع في إيران في مدينة قهجاورستان، بالقرب من مركز مدينة أصفهان، حيث تضم المدينة مطار أصفهان وقاعدة عسكرية. كما تم تأجيل ما لا يقل عن 8 رحلات جوية من المنطقة.

فيما قالت وسائل الإعلام الإيرانية أن الهجوم الإسرائيلي كان طفيفا بالقرب من أصفهان، حيث تمتلك إيران منشآت نووية ومنشأة لتصنيع الطائرات بدون طيار، وقاعدة جوية في أصفهان.