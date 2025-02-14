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الجمعة 14 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء الهند: بحثت مع الرئيس الأمريكي التعاون في مجال المفاعلات النووية الصغيرة

رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند
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قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أن بلاده تصوغ اتفاقا تجاريا مع أمريكا لضمان أمن الطاقة، وأضاف: "بحثت مع ترامب التعاون في مجال المفاعلات النووية الصغيرة.. وسيكون لدينا إطار دفاعي جديد مع أمريكا".

وتابع حديثه خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الأمريكي قائلًا أن الهند ستعمل مع واشنطن على إنشاء سلاسل اقتصادية، وأوضح إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي ترامب على زيادة حجم التبادل التجاري لـ 500 مليار دولار.

وأضاف رئيس وزراء الهند، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي إطلاق مبادرة مع واشنطن لاستخراج المعادن النادرة.

كما رحب رئيس الوزراء الهندي بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

رئيس وزراء الهند الرئيس الأمريكي مجال المفاعلات النووية الصغيرة