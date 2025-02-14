بالمجان.. الكشف على 5000 حالة في قافلة طبية لـ«مستقبل وطن» بمطاي

قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، وأمانة مركز مطاي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث- لجنة التنمية المجتمعية بتنظيم قافلة طبية مجانية شاملة باستاد مطاي، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين من أطباء وصيادلة المركز القومي للبحوث، وتمكنت من الكشف على ٥٠٠٠ حالة في تخصصات: (الباطنة - الأنف والأذن - آلام العضلات وصعوبة الحركة - الأطفال - نساء- الجلدية - رمد - القلب - صيدلية) تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان.

أقيمت القافلة تحت إشراف وحضور النائب محمد نشات العمدة أمين المحافظة، وحضور وليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة والنائبة سلوي أبوالوفا، والنائب اللواء إبراهيم المصري، والنائب سعودي عبد الرحمن أعضاء مجلس النواب. ود.نبيلة عبدالمقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية والقوافل الطبية والتوعوية بالمركز القومي للبحوث، وطاهر فتح الباب ومحسن حته الأمناء المساعدين للحزب بأمانة المحافظة، والعمدة يوسف محمد أمين مركز مطاي وعاشور جادالحق الأمين المساعد ومحمد الجيلاني أمين تنظيم المركز والقيادات التنظيمية بهيئة مكتب أمانة مركز مطاي وآلاف المواطنين.

لاقت القافلة إقبالا كبيرا من قبل الأهالي الذين أشادو بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة الفعاليات المجتمعية والخدمية للحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

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