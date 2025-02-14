فرحة عارمة لأبناء ماسبيرو بعد عودة نشرات الأخبار لسابق عهدها باستوديو 11

سيطرت حالة من الفرح الكبيرة والعارمة، أمس الخميس، داخل قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري ابتداء من جميع رؤساء تحرير الأخبار والمحررين وكافة العاملين بعد عودة بث نشرات الأخبار مرة أخرى بعد انقطاع استمر أكثر من سبعة أشهر من غرفة تحرير الأخبار "النيوزروم"، وذلك باستوديو ١١ ستوديو الأخبار بالدور الثالث بماسبيرو.

كان الكاتب الكبير أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد وجه بعودة الخدمات الإخبارية لقطاع الأخبار ليكمل ماسبيرو مسيرته الوطنية في توقيت حرج وحساس من عمر الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛فى يناير الماضي لمتابعة ملفات العمل في الفترة الماضية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإعراب مجددًا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الإعلام المصري في بناء الوعي المجتمعي لدى المواطنين ونقل الحقائق وتوضيحها أمام الرأي العام، وتفنيد الشائعات التي تثار حول بعض القضايا والملفات، بجانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مشيرا إلى حرصه على متابعة القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للإعلام مؤخرا، في سبيل السعي لتطوير العمل بالإذاعات والقنوات بماسبيرو.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عودة ماسبيرو لسابق عهده يعد حلما نأمل جميعًا تحقيقه، مؤكدا دعمه لهذه الجهود بما يسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة، لافتًا أيضا إلى أنه ستتم متابعة الملفات المطروحة للتطوير، في إطار دعم الدولة للإعلام الوطني.