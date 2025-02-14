بصوت طارق الدسوقي.. حواديت أطفال بمذاق إليكتروني على راديو «القاهرة الكبرى» في رمضان

انتهى الفنان القدير طارق الدسوقي من تسجيل حلقات البرنامج الرمضاني حواديت إلكترونية والذي كتبه الناقد الكبير محمود قاسم في عودة منه للكتابة الإذاعية؛ تلبية لرغبة محمد عبد العزيز رئيس إذاعة القاهرة الكبرى، والذي أبدى له رغبته في كتابة مادة إذاعية موجهة في المقام الأول للأطفال فاستجاب بكتابة حواديت إلكترونية.

أما الفنان طارق دسوقي فأكد على أنه أعجب جدًا بالفكرة التي كتبها قاسم بإبداع، وبادر بتلبية دعوة عبد العزيز والذي تعرف عليه كمذيع، ثم كمؤلف درامي قام ببطولة مسلسله الاجتماعي الكوميدي "السوشيال راضية"، وبعد نجاح المسلسل الذي قام ببطولته مع النجمة ماجدة زكي صار يقق في كل ترشيحاته.

من الجدير بالذكر أن الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية بادر بالاتصال بالدسوقي حين عرف بتواجده في استوديوهات الشريفين لتسجيل البرنامج، ليقدم له التهنئة على البرنامج وخاصة أنه يمثل منطقة جديدة على إبداعات الدسوقي.