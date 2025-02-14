فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم حي رفيديا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي رفيديا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال احتجزت شابًا فلسطينيًا، واعتدت عليه بالضرب على حاجز عورتا شرقي مدينة نابلس.

ومساء أمس الخميس، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزاتها إلى مدينة جنين في الضفة الغربية عبر حاجز الجلمة، في اليوم الـ24 من الاجتياح المستمر. كما تستمر جرافات الاحتلال في أعمال الهدم والتدمير في شارع مهيوب بمحيط مخيم جنين.



وتستمر الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة شبان نازحين من مخيم نور شمس، بعد اقتحام الاحتلال قاعة إيواء في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

كما منع الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من التوجه إلى المسجد الكبير لأداء صلاة العشاء في قرية قصرة جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت على شابين فلسطينيين بالضرب واعتقلتهما أثناء مرورهما بمنطقة وادي الحصين في الخليل.