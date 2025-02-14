وزير الخارجية الأمريكي: سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنظر في الخطة التي ستقدمها البلدان العربية بخصوص غزة وترى ما هو محتواها.

وأضاف: "سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة، وأعتقد أنهم يعملون بحسن نية، ولكن لن نسمح بأي خطة تسمح ببقاء حماس في السلطة".

وتابع حديثه بأن الجنود الأمريكيين لن يقاتلوا حماس، موضحا أن حماس لديها أسلحة ولن يكون الجنود الأمريكيون هم من ينزلون للميدان لقتالها بل إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الخميس، أن هناك مؤشرات تشير إلى أن حماس قد تفرج عن 3 محتجزين إسرائيليين يوم السبت المقبل.

بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن تقوم عدد من المنظمات الدولية بإدخال الوقود والمعدات الطبية الضرورية إلى قطاع غزة.