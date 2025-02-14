ترامب: أمريكا كانت تُستغل من جانب دول أخرى ولن نسمح بذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تُستغل من قبل دول أخرى، وأن إدارته لن تسمح بذلك في المستقبل.

وأمس الخميس، وقع الرئيس الأمريكي على خطة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتناسب الرسوم التي تفرضها هذه الدول على السلع الأمريكية.

وقال ترامب أثناء توقيع الخطة في البيت الأبيض، "قررت، بهدف تحقيق العدالة، فرض الرسوم الجمركية وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل. الرسوم على الجميع، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تشكو من ذلك".

وحسبما ذكر مسؤول أمريكي إن حصيلة الرسوم الجمركية المتوقعة سوف تساعد في سد العجز المتوقع في الميزانية المقدر بحوالي 1.9 تريليون دولار، مضيفا أن المراجعات اللازمة لتحديد الرسوم الجمركية يمكن أن تكتمل في غضون أسابيع أو بضعة أشهر.