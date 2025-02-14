روما يتعادل مع بورتو في الدوري الأوروبي

خطف فريق روما الإيطالي تعادلًا صعبًا من مضيفه بورتو البرتغالي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على ملعب الدراجاو، في إطار منافسات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

تقدم روما بهدف للا شيء في الشوط الأول، سجله محمد زكي سيليك في الدقيقة 45+5.

روما يفرض التعادل على بورتو في الدوري الأوروبي

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق بورتو من تسجيل هدف التعادل عن طريق فرانسيسكو مورا في الدقيقة 67.

وشهدت الدقيقة 72 حالة طرد في صفوف روما، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه بريان كريستاتني، ليكمل فريق ذئاب العاصمة الإيطالية اللقاء بنقص عددي، لكنه حافظ على نظافة شباكه، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

بذلك، تأجل حسم المتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يستضيف فريق روما نظيره بورتو على ملعب الأولمبيكو الأسبوع المقبل في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي اليوروباليج.