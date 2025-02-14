لبنان.. غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف جنوبي البلاد

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن هناك غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف والمنطقة الواقعة بين ياطر وزبقين جنوبي البلاد.

وقالت القناة 14 العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم بواسطة المدفعية والطائرات الحربية أهدافا في لبنان.

وأمس الخميس، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، "إن الأمريكيين أبلغوني بأن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 فبراير الجاري من القرى التي ما زال يحتلها، لكنه سيبقى في 5 نقاط، وأبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام رفضنا المطلق لذلك".

أضاف: "رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب، وألا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة".

كما أكد بري أن حزب الله يلتزم بشكل كامل، وأضاف: "إذا بقي الاحتلال، فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة والعدوان في لبنان، وهذا أمر مرفوض".