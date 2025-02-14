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الجمعة 14 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إيناس عز الدين تشارك بمسلسل إذاعي في رمضان على راديو 9090

الفنانة إيناس عز
الفنانة إيناس عز الدين
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تشارك الفنانة إيناس عز الدين في بطولة مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان "هايدي ونوفل"، والذي سيذاع عبر الراديو “9090” خلال شهر رمضان المقبل.

إيناس عز الدين

وبدأت إيناس تسجيل الحلقات الأولى من المسلسل، كما قامت بتصوير البوستر الدعائي له.

مسلسل "هايدي ونوفل"

مسلسل "هايدي ونوفل" يشارك في بطولته إلى جانب إيناس عز الدين كل من: الفنانة مي سليم، والفنان عمرو عبدالعزيز، والإعلامي والفنان محمد نشأت.

ويشارك في المسلسل أيضًا عدد من الفنانين الآخرين منهم: شروق محمد، ودينا وشاحي، وإيهاب الزناتي، وعلي الطيب، وهبة المهدي.

يشار إلى أن إيناس عزالدين، تنشغل خلال الفترة الحالية بالاستعداد لتصوير مسلسل جديد من المقرر عرضه بعد انتهاء موسم رمضان 2025.

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