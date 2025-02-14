ترامب: الهند ستشتري النفط الأمريكي وسأناقش مع مودي موضوع التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهند ستشتري النفط الأمريكي، وإنه سيتناقش مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن موضوع التجارة.

بينما قال رئيس الوزراء الهندي إنه سيحافظ على المصلحة الوطنية للهند، كما يحافظ ترامب على مصلحة الولايات المتحدة.

وتابع ناريندرا مودي حديثه بالترحيب بمبادرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأمس الخميس، وقع الرئيس الأمريكي على خطة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتناسب الرسوم التي تفرضها هذه الدول على السلع الأمريكية.

وقال ترامب أثناء توقيع الخطة في البيت الأبيض، "قررت، بهدف تحقيق العدالة، فرض الرسوم الجمركية وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل. الرسوم على الجميع، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تشكو من ذلك".