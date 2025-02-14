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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جالطا سراي يقترب من توديع الدوري الأوروبي بهزيمة ثقيلة أمام ألكمار

مباراة ألكمار ضد
مباراة ألكمار ضد جالطا سراي
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سقط فريق جالطا سراي التركي في فخ الهزيمة الثقيلة أمام نظيره ألكمار الهولندي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، على ملعب استاد أفاس، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

تأخر جالطا سراي في نتيجة الشوط الأول بهدفين لهدف لصالح ألكمار، قبل أن يؤكد الفريق الهولندي فوزه في الشوط الثاني، الذي شهد حالة طرد في صفوف العملاق التركي في الدقيقة 51، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب خط الوسط كان أيهان.

جالطا سراي يخسر برباعية من ألكمار في الدوري الأوروبي 

افتتح سفين ميجنانس التسجيل لفريق ألكمار في الدقيقة 12، وجاء الرد سريعًا من الضيوف بهدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق رونالد سلاي.

وأعاد تروي باروت ألكمار للمقدمة من جديد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وأضاف يوردي كلاسي الهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يختتم ديفيد مولر ولف الرباعية في الدقيقة 66.

بتلك النتيجة، اقترب جالطا سراي التركي من توديع بطولة الدوري الأوروبي، قبل موقعة الإياب التي تقام على ملعبه الأسبوع المقبل في الملحق المؤهل لدور الستة عشر.

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