جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة أمين شرطة بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة أمين شرطة ملقاةً في ترعة الملاحة المارة بالمنطقة.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة طافية على مياه ترعة الملاحة المارة بالمنطقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثمان، وتبين من التحريات أن الجثة لأمين شرطة يُدعى باسم ز، في العقد الرابع من عمره ومقيم بقرية برما التابعة لمركز ومدينه طنطا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية لكشف ملابسات الواقعة، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.