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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. الكشف عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في نهائي كأس كاراباو

محمد صلاح في مباراة
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل
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كشفت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «EFL»، مساء اليوم الخميس، عن موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

أكدت الرابطة على توقيت انطلاق مباراة نهائي كأس كاراباو بين ليفربول ونيوكاسل، بعد التشاور مع مجموعة استشارات السلامة التابعة لمجلس برينت وخدمة شرطة العاصمة.

وأشارت إلى الاستعدادات تستمر قبل الترحيب بعودة الناديين وجماهيرهما إلى ملعب استاد ويمبلي الشهر المقبل.

يشهد نهائي كأس كاراباو 2025 مواجهة ليفربول ونيوكاسل من أجل أول كأس كبير هذا الموسم، حيث تغلب الفريقان على منافسين أقوياء في الدور نصف النهائي من البطولة.

قلب فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، خسارته بهدف للا شيء في مباراة الذهاب إلى هزيمة توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الوقت نفسه، كرر نيوكاسل فوزه على أرسنال بهدفين دون رد في مباراتي الذهاب والإياب ليقصي الجانرز بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، ويحجز مكانه في ويمبلي للمرة الثانية في 3 مواسم.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس كاراباو

تقام مباراة نهائي كأس كاراباو 2025 بين ليفربول ونيوكاسل، يوم الأحد 16 مارس المقبل في ملعب ويمبلي.

وتنطلق المواجهة المرتقبة بين ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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