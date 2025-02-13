تامر حسني يحذر من صفحات وهمية تروج لحفلات لا وجود لها

أصدر الفنان تامر حسني، بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يحذر من خلاله جمهوره من صفحات وهمية تروج لحفلات غنائية مزيفة باسمه، لا أساس أو وجود لها.

وجاء في نص البيان الذي أصدره تامر حسني، "يهيب الفنان تامر حسني، وشركة تي إتش برودكشن كافة جماهيرنا الكرام في مصر وجميع دول العالم، بأن هناك من يقوم بانتحال واستغلال الاسم والعلامة التجارية للفنان في الترويج والإعلان عن إقامة حفلات داخل وخارج جمهورية مصر العربية".

وتابع، "جميع الحفلات التي يحيها الفنان تامر حسني يقوم بالإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية للفنان تامر حسني وشركة تي إتش برودكشن فقط، وعليه وجب التنبيه على الجميع حتى لا ينساق بعض الأشخاص إلى صفحات وهمية تروج وتعلن حفلات لا أساس ولا وجود لها".

وأضاف، "تقوم الشركة بملاحقة هذه الصفحات والأشخاص قانونيًا وقضائيًا لحفظ حقوق شركة تي إتش برودكشن".