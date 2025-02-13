أياكس يحسم موقعة الذهاب لصالحه أمام سان جيلواز في الدوري الأوروبي

حقق فريق أياكس الهولندي فوزًا ثمينًا على مضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الملك بودوان، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يشهد الشوط الثاني تسجيل لاعبي أياكس هدفين.

أياكس يضع قدمًا في دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي

وجاء الهدف الأول عن طريق كريستيان راسموسن في الدقيقة 59، قبل أن يضيف جورتي موكيو الهدف الثاني في الدقيقة 71.

بهذا الفوز، يكون أياكس وضع قدمًا في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد في مباراة الإياب التي تقام على ملعبه الأسبوع المقبل.

يشهد الموسم الحالي من الدوري الأوروبي نظامًا جديدًا، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة الدوري، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 ملحق مؤدي إلى أدوار خروج المغلوب.