جلسات حوارية وضيوف متخصصين ينثرون إبداعاتهم في معرض جازان للكتاب 2025

يضم معرض جازان للكتاب 2025 في نسخته الأولى مجموعة ثرية من الندوات الحوارية وورش العمل التي تتناول مواضيع نوعية تشغل الشارع الأدبي والثقافي، بالإضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية والأمسيات الشعرية الماتعة وذلك بمشاركة متحدثين سعوديين وعرب، مما يثري تجربة الزوار ويحفز النقاش الفكري والحوار الثقافي.

فضاءات حالمة

و أقيمت على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري أمسية شعرية بحضور جماهيري من الجنسين حيث كان ضيف هذه الأمسية الشاعر الدكتور أحمد الحريشي وحاوره المذيع مفرح الشقيقي.

وبدأ الشاعر الحريشي بعدد من القصائد، تجاوزت أكثر من 15 قصيدة، واستمر الحوار حول السيرة الذاتية للشاعر، وطرح بعض التساؤلات حول المشكلات القائمة بين الشعر والنقد، وتطرق الحوار إلى آلية إنتاج المبدعين في الشعر من خلال تقديم نصائح جميلة.

ثم سرد الشاعر الحريشي عدداً من القصائد من ديوانه الشعري والحاصل على جائزة اتحاد كتاب المغرب، حيث اختار مجموعة من القصائد بعنوان " ابن بطوطة رحلة أخرى، وحبر الليل، وصباح الليل ياوطني، وقصيدة في مدح الرسول، بعدها تجاوب الشاعر الحريشي مع مداخلات الجمهور.



جلسات حوارية

وتحظى هذه الفعاليات بجلسات حوارية متميزة بعنوان "الرواية بين الكاتب ومزاج القارئ" يقدمها أسامة المسلم، ويحاوره المذيع مفرح الشقيقي، حول كيفية تأثير مزاج القارئ على تجربته القرائية وكيف تؤثر على الكتاب، وحول تحديات الكتابة للطفل سوف تقام جلسة حوارية يتحدث فيها إبراهيم شيخ مغفوري، وتحاوره حضية خافي، ويناقش الحوار التوزان بين الترفيه والتعليم في الكتابة والتوزان بين الواقع وعالم الفانتازيا.

ويشمل البرنامج الثقافي الجلسة الحوارية حول الترجمة والذكاء الاصطناعي تقدمها دلال نصر الله وتحاورها مودة البارقي، حواراً يشمل العلاقة بين الترجمة والذكاء الاصطناعي والتحديات التي تواجهها، وتستمر الجلسات الحورية التي تشتمل على جلسة حوارية بعنوان " الرواية: التأثير والتأثر يقدمها عمرو العامري، ويحاوره الدكتور أحمد علوش، وفي جلسة حوارية أخرى حول زراعة البن في جازان والذي يعد من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها منطقة جازان يتحدث فيها حسن الغزواني ويحاروه يحيى عطيف.

أما التجربة الروائية السعودية فيتحدث فيها الدكتور حسن الحازمي ويحاروه عبد العزيز طياش حديث عن التطورات التاريخية والثقافية والاجتماعية للمجتمع السعودي والرواية السعودية وارتباطها الهوية.

وفي مجال الشعر خصص له جلسة حوارية بعنوان ذكريات شعرية يتحدث فيها إبراهيم مفتاح ويحاوره محمد النعمى، تستلهم تأثير الذكريات على الحياة الشعرية ويتخللها بعض القصائد والقراءات الشعرية.



يُذكر أن معرض جازان للكتاب 2025،الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ويستمر حتى 17 فبراير الجاري، يفتح أبوابه للزوار يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 مساء